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В Украине пригреет до +12, но не везде: прогноз погоды на сегодня

Украина, Суббота 30 декабря 2023 07:00
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В Украине пригреет до +12, но не везде: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украине сегодня будет плюсовая температура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 30 декабря будет почти без осадков. В некоторых областях сегодня пригреет до +12 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине облачно с прояснениями, без существенных осадков. Лишь на севере местами небольшой дождь. В Карпатах тоже возможен дождь, местами мокрый снег.

В южной части и центральных областях ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. В Карпатах возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха днем +4 +9 градусов, на юге и Прикарпатье днем до +12 градусов.

Ночью столбики термометров покажут в Украине от +4 до -1 градуса.

В Украине пригреет до +12, но не везде: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В столице облачно с прояснениями, днем местами небольшой дождь. Ветер преимущественно западный со скоростью 7-12 м/с.

Столбики термометров в Киеве покажут днем +7 +9, а ночью +2 +4 градуса.

В Украине пригреет до +12, но не везде: прогноз погоды на сегодня

Напомним, в Киеве перед Новым годом обновлен температурный рекорд.

Также синоптики дали прогноз погоды на первый месяц 2024 года.

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