Шмигаль зробив невтішну заяву щодо наступної зими в Україні

Україна розпочала масштабну підготовку енергосистеми до наступного опалювального сезону, який може стати таким же важким, як і попередній.

Про це заявив міністр енергетики України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ на Конференції з питань відновлення України.

План підготовки до зими

За словами міністра, наступна зима буде дуже складною, тому підготовка всієї інфраструктури триває спільно з міжнародними партнерами. План відновлення та захисту включає кілька ключових етапів.

Генерація. Окрім відновлення 10 ГВт пошкоджених потужностей, планується створити близько 3 гігаватів нових децентралізованих об'єктів. Вони зможуть працювати автономно та будуть менш вразливими до російських атак.

Захист. В Україні будують багаторівневу систему захисту енергооб'єктів від ракетних та дронових ударів, а також посилюють ППО.

Переговори. Україна закликає партнерів посилювати санкційний тиск на РФ, щоб погіршити її економіку та змусити сісти за стіл переговорів.

"Я впевнений, що всі ці заходи допоможуть нам вистояти наступної зими. Незалежно від того, чи буде це зима під час війни, чи війна вже припиниться, ця зима буде складною, і ми повинні бути до неї готові", - наголосив Шмигаль.

Він також додав, що підготовка координується з Європейською комісією та Фондом підтримки енергетики, зокрема, напередодні успішно пройшла четверта зустріч у форматі "Енергетичний Рамштайн".