UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

До України прибули 11 собак-саперів, яких навчали у Нідерландах (фото)

Фото: До України прибули 11 собак-саперів, яких навчали у Нідерландах (facebook.com/pol.kyivregion)
Автор: Олег Васьків

Українські правоохоронці отримали 11 службових собак, які закінчили навчання у Нідерландах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.

Окрім бельгійських вівчарок малінуа, цього разу також передали і дві німецькі. Всі вони пройшли відбір та початковий курс тренування в кінологічному центрі Police Dogs Centre за напрямком пошук вибухових речовин і зброї.

Службові собаки будуть передані спеціальним підрозділам з метою залучення їх до спецоперацій та на прифронтових територіях для:

  • допомоги по розмінуванню;
  • виявленню незаконного переміщення і зберігання вибухових речовин, зброї та боєприпасів.

Керівник поліції Київської області Андрій Небітов підкреслив, що з минулого року правоохоронці тісно співпрацюють з провідними кінологічними центрами Європи.

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року українські вибухотехніки знешкодили 400 тисяч снарядів російських окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
твариниполиция