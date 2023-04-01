До України прибули 11 собак-саперів, яких навчали у Нідерландах (фото)

Окрім бельгійських вівчарок малінуа, цього разу також передали і дві німецькі. Всі вони пройшли відбір та початковий курс тренування в кінологічному центрі Police Dogs Centre за напрямком пошук вибухових речовин і зброї.

Службові собаки будуть передані спеціальним підрозділам з метою залучення їх до спецоперацій та на прифронтових територіях для:

допомоги по розмінуванню;

виявленню незаконного переміщення і зберігання вибухових речовин, зброї та боєприпасів.

Керівник поліції Київської області Андрій Небітов підкреслив, що з минулого року правоохоронці тісно співпрацюють з провідними кінологічними центрами Європи.