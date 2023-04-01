RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украину прибыли 11 собак-саперов, которых обучали в Нидерландах (фото)

Фото: В Украину прибыли 11 собак-саперов, которых обучали в Нидерландах (facebook.com/pol.kyivregion)
Автор: Олег Васкив

Украинские правоохранители получили 11 служебных собак, которые закончили обучение в Нидерландах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.

Кроме бельгийских овчарок малинуа, на этот раз также передали и две немецкие. Все они прошли отбор и начальный курс тренировки в кинологическом центре Police Dogs Centre по направлению поиска взрывчатых веществ и оружия.

Служебные собаки будут переданы специальным подразделениям с целью привлечения их к спецоперациям и на прифронтовых территориях для:

  • помощи по разминированию;
  • обнаружению незаконного перемещения и хранения взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов.

Руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов подчеркнул, что с прошлого года правоохранители тесно сотрудничают с ведущими кинологическими центрами Европы.

Напомним, с 24 февраля 2022 года украинские взрывотехники обезвредили 400 тысяч снарядов российских оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
твариниполиция