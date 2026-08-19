В Україні представили оновлений дрон-бомбардувальник Lucky Strike-1.5

Що нового отримав дрон

Lucky Strike-1.5 здатен нести корисне навантаження до 4 кг. Залежно від його ваги тактичний радіус становить від 10 до 17 км, а тривалість польоту - від 20 до 50 хвилин.

Попри оновлення, нова версія сумісна з наземною станцією Lucky Strike-1, тож підрозділи, які вже використовують цю платформу, можуть перейти на Lucky Strike-1.5 без заміни наземного обладнання.

Також у дрон інтегрували активне охолодження відеосистеми - рішення, яке раніше додавали до попередніх модифікацій за результатами зворотного зв'язку від користувачів.

"Ми розвивали Lucky Strike-1 на основі досвіду його бойового застосування. У версії 1.5 більше потужності та конфігурацій при збереженні знайомої системи керування", - зазначив співвласник PG Robotics Владислав Плаксін.

Для яких завдань підійде дрон

Збільшення потужності та вантажопідйомності розширило перелік можливих застосувань безпілотника. Lucky Strike-1.5 може використовуватися для малої аерологістики, підтримки піхоти, ураження живої сили противника, дистанційного мінування, роботи з ретрансляційним обладнанням, боротьби з дронами-ждунами та допомоги в пошуку й евакуації дронів з поля бою.

Оновлена версія також дозволяє встановлювати чотириствольну рушницю.

Для дистанційного мінування дрон може оснащуватися трьома точками підвіски й підтримує кілька конфігурацій: барабанну систему скиду на шість мін або три алюмінієві касетні модулі по три міни кожен. Конфігурація з дев'ятьма мінами використовує максимальну вантажопідйомність платформи.

У компанії також анонсували наступне оновлення серії Lucky Strike-1 - з посиленою системою відеозв'язку та опцією роботи в нічний час.