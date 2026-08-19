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В Украине представили обновленный дрон-бомбардировщик Lucky Strike-1.5

12:55 19.08.2026 Ср
2 мин
Чем новый беспилотник отличается от серийного Lucky Strike-1?
aimg Лев Шевченко
Фото: Lucky Strike-1.5 (PG Robotics)

Украинская компания PG Robotics представила Lucky Strike-1.5 – обновленную версию серийного дневного тактического бомбардировщика Lucky Strike-1, применяемого на фронте с 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию PG Robotics.

Что нового получил дрон

Lucky Strike-1.5 способен нести полезную нагрузку до 4 кг. В зависимости от веса тактический радиус составляет от 10 до 17 км, а продолжительность полета - от 20 до 50 минут.

Несмотря на обновление, новая версия совместима с наземной станцией Lucky Strike-1, поэтому подразделения, уже использующие эту платформу, могут перейти на Lucky Strike-1.5 без замены наземного оборудования.

Также в дрон интегрировали активное охлаждение видеосистемы – решение, которое ранее добавляли к предварительным модификациям по результатам обратной связи от пользователей.

"Мы развивали Lucky Strike-1 на основе опыта его боевого применения. В версии 1.5 больше мощности и конфигураций при сохранении знакомой системы управления", – отметил совладелец PG Robotics Владислав Плаксин.

Для каких задач подойдет дрон

Увеличение мощности и грузоподъемности расширило список возможных применений беспилотника. Lucky Strike-1.5 может использоваться для малой аэрологистики, поддержки пехоты, поражения живой силы противника, дистанционного минирования, работы с ретрансляционным оборудованием, борьбы с дронами-ждунами и помощи в поиске и эвакуации дронов с поля боя.

Обновленная версия также позволяет устанавливать четырехствольное ружье.

Для дистанционного минирования дрон может оснащаться тремя точками подвески и поддерживает несколько конфигураций: барабанную систему сброса на шесть мин или три алюминиевых кассетных модуля по три мины каждый. Конфигурация с девятью минами использует максимальную грузоподъемность платформы.

В компании также анонсировали следующее обновление серии Lucky Strike-1 – с усиленной системой видеосвязи и опцией работы в ночное время.

Украинские бомбардировщики все чаще получают функционал для противодействия враждебным средствам разведки и поражения. Ранее РБК-Украина сообщало, что армия РФ начала применять новую тактику с дронами-ждунами, фиксирующими проезд транспорта за звуком, скрываясь вне поля зрения водителя.

В то же время украинские производители продолжают расширять линейки собственных беспилотников - так разработан дрон-мишень с фольгой на крыльях для отработки сценариев противодействия воздушной разведке.

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