Транспорт ловлять на слух. РФ застосовує нову тактику з дронами на фронті (відео)

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Російські війська застосували нову тактику з "дронами-ждунами": тепер такий дрон ховається поза полем зору водія й фіксує проїзд транспорту звуком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням нарадника Президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергія Бескрестнова, "Флеша".

У чому суть нової тактики За інформацією фахівця, ворог почав використовувати "дрони-ждуни" по-новому. Такий дрон розташовується поза полем зору водія й вичікує - а проїзд транспорту фіксує за допомогою мікрофона. "Ворог застосовує нову тактику. Ждун ховається поза полем зору водія та використовує мікрофон для фіксації проїзду транспорту", - попередив Бескрестнов. Головна небезпека такого підходу в тому, що дрон не мусить бачити ціль - він реагує на звук. Це ускладнює його виявлення, адже водій може не помітити загрозу до останнього моменту.