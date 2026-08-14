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Транспорт ловлять на слух. РФ застосовує нову тактику з дронами на фронті (відео)

20:12 14.08.2026 Пт
1 хв
Дрон ховається поза зоною видимості водія
aimg Валерія Абабіна
Транспорт ловлять на слух. РФ застосовує нову тактику з дронами на фронті (відео) Фото: "Дрони-ждуни" атакують автівки по звуку (Getty Images)
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Російські війська застосували нову тактику з "дронами-ждунами": тепер такий дрон ховається поза полем зору водія й фіксує проїзд транспорту звуком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням нарадника Президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергія Бескрестнова, "Флеша".

У чому суть нової тактики

За інформацією фахівця, ворог почав використовувати "дрони-ждуни" по-новому. Такий дрон розташовується поза полем зору водія й вичікує - а проїзд транспорту фіксує за допомогою мікрофона.

"Ворог застосовує нову тактику. Ждун ховається поза полем зору водія та використовує мікрофон для фіксації проїзду транспорту", - попередив Бескрестнов.

Головна небезпека такого підходу в тому, що дрон не мусить бачити ціль - він реагує на звук. Це ускладнює його виявлення, адже водій може не помітити загрозу до останнього моменту.

Нагадаємо, "Флеш" регулярно фіксує зміни в тактиці російських дронів і попереджає про них українців.

Раніше він розповідав, що росіяни для ударів по глибокому тилу дедалі частіше застосовують реактивні "Шахеди" - швидші й маневреніші, а також ретельно вивчають українські лінії захисту й прощупують коридори в обхід перехоплювачів.

А навесні він звертав увагу, що ворог запускає дрони-імітатори "Пародія", аби відвернути увагу ППО.

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