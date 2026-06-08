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В Україні представили броньований НРК "Бандура" з захистом від РЕБ

13:09 08.06.2026 Пн
2 хв
Український НРК суттєво оновили
aimg Костянтин Широкун
Фото: в Україні представили броньований НРК "Бандура" (blue-bird.tech)

Українська компанія BlueBird Tech показала оновлену версію наземного роботизованого комплексу "Бандура", що отримав захист від куль та Starlink.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Зазначається, що інженери покращили систему керування платформою, зробивши НРК більш маневреним та стабільним під час руху бездоріжжям. Ключовим оновленням став Starlink для забезпечення зв’язку в умовах активної роботи ворожих РЕБ.

Таким чином "Бандура" отримує додатковий резервний канал зв’язку, що значно підвищує живучість комплексу та ефективність виконання місій у найскладніших умовах фронту.

Окремо інженери модернізували систему відеоспостереження. На платформу встановили додаткові камери, які також можуть працювати через Starlink. Крім того, НРК “Бандура” отримала посилений захист корпусу, що захищає її від стрілецької зброї та уламків.

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Характеристики НРК

Комплекс має модульну платформу, електричну силову установку та систему дистанційного керування через ELRS. Завдяки низькому центру ваги, широким колесам і незалежному приводу кожного колеса, "Бандура" здатна ефективно пересуватись складною місцевістю.

Технічні характеристики НРК "Бандура"

  • Запас ходу – до 40 км;
  • Максимальна швидкість — 10 км/год;
  • Клас захисту корпусу — IP56.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кишинів хоче виробляти свої дрони-перехоплювачі разом з Києвом.

У Молдові особливо стурбовані нещодавнім інцидентом у румунському Галаці, де нещодавно безпілотник РФ врізався в житловий будинок. Тоді двоє людей отримали поранення. Місто розташоване впритул до кордону Молдови та України.

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