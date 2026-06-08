Кишинів хоче виробляти свої дрони-перехоплювачі разом з Києвом

Президентка Молдови Мая Санду ініціювала розробку вітчизняних безпілотників-перехоплювачів для захисту повітряного простору країни. Війна в Україні змусила Кишинів терміново шукати технологічні рішення проти російських повітряних атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Очільниця країни наголосила, що нейтральний статус Молдови не означає відсутність оборони. Країна вже зіткнулася з численними інцидентами, адже російські дрони регулярно порушують простір республіки. Уламки падають біля кордону, що загрожує життю людей.

Санду особливо стурбована нещодавнім інцидентом у румунському Галаці, де нещодавно безпілотник РФ врізався в житловий будинок. Тоді двоє людей отримали поранення. Місто розташоване впритул до кордону Молдови та України.

"Ті, хто хоче, щоб наша країна була повністю беззахисною, повинні розуміти, що існує ризик того, що на нас впадуть дрони, і ми нічого не зможемо з цим вдіяти", - заявила президентка.

Вона вже звернулася до уряду, щоб підготувати законодавчі зміни. Нові правила дозволять Молдові розвивати власну збройову промисловість.

Запуск ОПК та іноземні інвестиції

Влада Молдови хоче підготувати ґрунт для оборонного бізнесу. Законодавство відкриє двері приватним компаніям, що дозволить створювати спільні компанії. Окремий пункт - залучення іноземних інвесторів. Молдова хоче будувати сучасні заводи.

Головні цілі нового законодавства:

дозвіл на створення державно-приватних партнерств у сфері ОПК;

спрощення процедур для залучення закордонних технологій;

формування команди національних експертів з високих технологій;

розробка системи швидкого реагування на повітряні цілі.

Санду пояснила, що зараз країна фактично безсила перед загрозою з неба. Військові зафіксували понад 20 випадків входу російських дронів у простір країни. Проте жодних заходів для їх збиття не вживали, адже технічних можливостей просто не було.

Досвід України як головний орієнтир

Кишинів робить ставку на Київ і консультації вже розпочалися. Україна має унікальний чотирирічний досвід ефективно протидіяти масованим атакам БПЛА. Саме у нас створюють найкращі у світі перехоплювачі.

"Українці найкращі в плані безпілотників-перехоплювачів", - підкреслила Санду.

Президентка хоче отримати доступ до українських технологій і планує запозичити стільки рішень, скільки дозволять можливості бюджету. На першому етапі влада сформує спеціальну групу фахівців, які вивчатимуть досвід ЗСУ та адаптуватимуть його.