В Україні працюють менше половини базових станцій мобільних операторів: де ситуація найгірша

Він зазначив, що масовані ракетні обстріли росіян енергетичної інфраструктури України призвели до перебоїв живлення мереж зв'язку загального користування.

"Станом на 9 ранку сьогодні, 24 листопада, в Україні працює близько 44% базових станцій мобільних операторів від загальної кількості базових станцій, яка була до повномасштабного вторгнення", - сказав речник.

Так, якщо відкинути Херсонську область, яка ще відновлюється, та окуповані території, та найгірша ситуація склалася у таких областях:

в Миколаївській працюють трохи більше 9% базових станцій,

в Кіровоградській - 13,7%,

в Полтавській - 15,

в Одеській - 15,2,

у Харківській - 16,4%.

При цьому найкраща ситуація у Сумській області - тут працюють 89,6% станцій, Чернівецькій - 76%. У Закарпатській, Львівській та Черкаській областях - 73%, 72% і 69% відповідно.

Нагадаємо, вчора три українські АЕС через ракетні обстріли відключилися від української електромережі.

В Міненерго повідомили, що ситуація зі світлом може покращитися до вечора, оскільки енергетики планують підключити АЕС до мережі.

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