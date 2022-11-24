В Украине работают менее половины базовых станций мобильных операторов: где наихудшая ситуация

Он отметил, что массированные ракетные обстрелы россиян энергетической инфраструктуры Украины привели к перебоям в питании сетей связи общего пользования.

"По состоянию на 9 утра сегодня, 24 ноября, в Украине работает около 44% базовых станций мобильных операторов от общего количества базовых станций, которые были до полномасштабного вторжения", - сказал спикер.

Так, если отбросить Херсонскую область, которая еще восстанавливается, и оккупированные территории, то самая плохая ситуация сложилась в следующих областях:

в Николаевской работают чуть более 9% базовых станций,

в Кировоградской - 13,7%,

в Полтавской - 15,

в Одесской - 15,2,

в Харьковской - 16,4%.

При этом наилучшая ситуация в Сумской области - здесь работают 89,6% станций, Черновицкой - 76%. В Закарпатской, Львовской и Черкасской областях - 73%, 72% и 69% соответственно.

Напомним, вчера три украинских АЭС из-за ракетных обстрелов отключились от украинской электросети.

В Минэнерго сообщили, что ситуация со светом может улучшиться к вечеру, поскольку энергетики планируют подключить АЭС к сети.

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