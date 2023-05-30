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В Україні - повітряні тривоги у низці областей, працює ППО

Фото: у низці областей працює ППО на тлі оголошеної повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Повітряні тривоги було оголошено у низці областей у ніч проти вівторка, 30 травня. Також повідомляється про роботу протиповітряної оборони, а моніторингові групи пишуть про ворожих ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Сигнали про повітряну тривогу стали звучати вночі спочатку на півдні країни, а потім - у центральних, раді східних та північних областях. Пізніше у низці регіонів були скасування.

Станом на 01:58 тривогу оголошено в:

  • Київської області,
  • Кіровоградської області,
  • Чернігівській області,
  • Донецької області,
  • Черкаської області,
  • Дніпропетровська область.

В обласних військових адміністраціях закликають мешканців зазначених областей залишатися в укриттях та дотримуватись правил інформаційної тиші.

Тривога у Києві

Близько 02:05 повітряну тривогу також було оголошено і в столиці

"У столиці оголошено повітряну тривогу! Прямуйте до укриття!" - йдеться в оголошенні у Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації.

Карта повітряних тривог (фото: t.me/alarmukraine)

Також у соціальних мережах повідомляють про звуки вибухів та роботу ППО на тлі повітряної тривоги. Громадян попереджають про загрозу атаки ворожих "Шахедів", рух яких моніторингові групи фіксують у низці областей.

Повітряні атаки РФ по Україні почастішали

Останнім часом в Україні масштабні повітряні тривоги стали звучати практично щодня - війська РФ стали активніше влаштовувати атаки по мирних тилових містах з використанням дронів та ракет. В Повітряних силах ЗСУ вважають, що РФ змогла накопичити ресурси, то й активізувала нічні ракетні та дронові атаки на Україну.

Так, наприклад, в ніч на 29 травня російська армія випустила по Україні дрони та ракети. Сили ППО збили 37 з 40 ракет Х-101/Х-555, а також ліквідували 29 "Шахедів" з 35 випущених. Пізніше стало відомо, що в Києві, Одеській, Кіровоградській, Полтавській, Львівській та Миколаївській областях уночі працювала ППО. На Хмельниччині є влучання у військовий об'єкт, пошкоджені літальні апарати.

А вже вдень у понеділок, 29 травня, сталася ще одна атака – у Києві після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи. Влада повідомила про роботу ППО.

Військові заявили, що РФ випустила по столиці 11 ракет з ОТРК "Іскандер", частина з них - балістичні. Сили ППО знищили всі цілі, а уламки ракет впали у кількох районах міста.

Про те, чому Росія все частіше б'є столицею і чого вона добивається, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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