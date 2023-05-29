Росія під час нічної атаки випустила по Україні до 40 ракет і 35 дронів, - Залужний

Російські війська в ніч на 29 травня випустили по Україні до 40 крилатих ракет і близько 35 дронів. При цьому українські сили ППО знищили 37 ракет, 29 ударних дронів і один розвідувальний.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Telegram-канал головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"Цієї ночі російські окупанти атакували військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури України крилатими ракетами та ударними дронами", - написав Залужний.

За його словами, окупанти випустили до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Каспійського моря.

"З північного та південного напрямків противник атакував іранськими БПЛА Shahed-136/131. Усього - близько 35 ударних дронів", - повідомив Залужний.

Він зазначив, що протиповітряна оборона працювала у зонах відповідальності всіх повітряних командувань Повітряних Сил, а саме: "Центр", "Схід", "Південь" та "Захід".

"Силами та засобами повітряних командувань у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 67 повітряних цілей", - інформує головнокомандувач.

Загалом, за його словами, цієї ночі наша ППО знищила:

37 крилатих ракет Х-101/Х-555;

29 ударних БПЛА Shahed-136/131;

1 розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Нічна атака по Україні

Нагадаємо, що цієї ночі російська армія вчергове масовано обстрілювала мирні міста України. Ворог вдався до комбінованої атаки, використовуючи ракети і дрони "Шахед".

Зокрема, під прицілом знову опинилася столиця, де за даними КМВА було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей. В результаті падіння уламків в Подільському районі пробило дах житлового будинку, без жертв.

В Одеській області під час атаки збили один БПЛА типу "Шахед". Але є влучання уламків у портову інфраструктуру Одеси, там спалахнула пожежа, її ліквідували.

Також у Миколаївській області збили три "Шахеди", а у Львівській знищили крилату ракету.

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