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В Україні повітряна тривога. У Білорусі зафіксували зліт російського МіГ-31К

Фото: в Україні 22 березня масштабна повітряна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні зранку 22 березня оголосили масштабну повітряну тривогу. У Білорусі зафіксували активність російської авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Повітряну тривогу оголосили в усіх областях України близько 9:10

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" зафіксувала зліт російського винищувача МіГ-31К, який може бути ймовірним носієм гіперзвукової ракети "Кинджал", та літака супроводу. Авіація піднялася у небо близько 9:00 з аеродрому "Мачулищі".

Карта повітряних тривог станом на 9:15

Нагадаємо, Росія в ніч на 22 березня атакувала Україну дронами-камікадзе. Сили ППО збили 16 дронів з 21, які запустив ворог.

Ворожі безпілотники атакували гуртожитки та ліцей у місті Ржищів Київської області. Відомо про трьох загиблих та сімох поранених.

У Житомирській області ворожі дрони пошкодили об'єкт інфраструктури.

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