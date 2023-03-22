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У Житомирській області ворожі "Шахеди" пошкодили об'єкт інфраструктури

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Житомир, Середа 22 березня 2023 08:58
У Житомирській області ворожі "Шахеди" пошкодили об'єкт інфраструктури Фото: у Житомирській області пошкоджений об'єкт інфраструктури (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія в ніч на 22 березня атакували Житомирську область дронами-камікадзе. Внаслідок удару пошкоджений об'єкт інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Житомирської ОВА Віталія Бунечка в Telegram.

За його словами, у Житомирській області сили протиповітряної оборони знищили три ворожих дрони-камікадзе типу Shahed.

"Пошкодження зазнав один з об'єктів інфраструктури області. Жертв і постраждалих від цього інциденту немає", - зазначив Бунечко.

Нагадаємо, вчора Росія випустила по Україні 21 дрон-камікадзе. Українські захисники збили 16 ворожих безпілотників.

У Київській області ворожі дрони влучили у ліцей та гуртожитки. Внаслідок атаки є троє загиблих та семеро поранених.

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