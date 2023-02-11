В Україні повідомили про підозру голові Слідкому Росії Бастрикіну

Служба безпеки України повідомила про підозру голові Слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіну. Злочинець сприяє масовим репресія у тимчасово окупованих територіях нашої країни.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
У ході слідчих дій СБУ зібрала доказову базу на очільника Слідчого комітету Олександра Бастрикіна. Було задокументовано його діяльність на запровадження окупаційного режиму у тимчасово захоплених районах півдня та сходу України.
"Посадовець виконує завдання вищого військово-політичного керівництва рф щодо придушення руху опору в Україні. Крім того, Бастрикін публічно виправдовує збройну агресію Росії та захоплення частини східних та південних областей України", - додає пресслужба.
Відповідно до зібраних доказів, Бастрикіну було повідомлено про підозру за двома статтями КК України:
Фото: Олександр Бастрикін, голова Слідкому Росії (t.me/SBUkr)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ також повідомило про підозру двом керівникам окупаційної адміністрації у тимчасово окупованій частині Херсонської області.
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