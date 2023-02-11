В Україні повідомили про підозру голові Слідкому Росії Бастрикіну

У ході слідчих дій СБУ зібрала доказову базу на очільника Слідчого комітету Олександра Бастрикіна. Було задокументовано його діяльність на запровадження окупаційного режиму у тимчасово захоплених районах півдня та сходу України.

"Посадовець виконує завдання вищого військово-політичного керівництва рф щодо придушення руху опору в Україні. Крім того, Бастрикін публічно виправдовує збройну агресію Росії та захоплення частини східних та південних областей України", - додає пресслужба.

Відповідно до зібраних доказів, Бастрикіну було повідомлено про підозру за двома статтями КК України:

ч. 2 ст. 110 - умисні дії, вчинені з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, представником влади;

ч. 3 ст. 436-2 - виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення збройної агресії Російської Федерації проти України як внутрішнього громадянського конфлікту, та визнання правомірною тимчасову окупацію частини території України, вчинені службовою особою, з використанням засобів масової інформації;

ч. 3 ст. 436-2 - заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення збройної агресії Російської Федерації проти України як внутрішнього громадянського конфлікту, та заперечення тимчасової окупації частини території України, вчинені службовою особою, повторно.

Фото: Олександр Бастрикін, голова Слідкому Росії (t.me/SBUkr)