В Украине сообщили о подозрении главе Следкока России Бастрыкину

В ходе следственных действий СБУ собрала доказательную базу на главу Следственного комитета Александра Бастрыкина. Была задокументирована его деятельность на введение оккупационного режима во временно захваченных районах юга и востока Украины.

"Чиновник выполняет задание высшего военно-политического руководства РФ по подавлению движения сопротивления в Украине. Кроме того, Бастрыкин публично оправдывает вооруженную агрессию России и захват части восточных и южных областей Украины", - добавляет пресс-служба.

Согласно собранным доказательствам, Бастрыкину было сообщено о подозрении по двум статьям УК Украины:

ч. 2 ст. 110 - умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, представителем власти;

ч. 3 ст. 436-2 - оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой в 2014 году, в том числе путем представления вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины как внутреннего гражданского конфликта, и признание правомерной временную оккупацию части территории Украины, совершенные должностным лицом, с использованием средств массовой информации;

ч. 3 ст. 436-2 - отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой в 2014 году, в том числе путем представления вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины как внутреннего гражданского конфликта, и отрицание временной оккупации части территории Украины, совершенные должностным лицом, повторно.

Фото: Александр Бастрыкин, глава Следственного России (t.me/SBUkr)