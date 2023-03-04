В Україні повідомили про підозру "депутатам народної ради ЛНР". В списку 27 зрадників

СБУ викрила та повідомила про підозру так званим "депутатам народної ради ЛНР". Мова йде про 27 зрадників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"У результаті слідчих дій 27 "депутатам народної ради" терористичної організації "ЛНР" повідомлено про підозру у злочинах проти України. У вересні минулого року вони проголосували за так званий "закон про референдум щодо входження до складу Росії на правах суб’єкта РФ", - йдеться в повідомленні.

Після цього "посадовці" публічно закликали місцевих жителів до участі у фейковому плебісциті. Зокрема, за даними слідства, у колабораційній діяльності підозрюється "депутат" декількох "скликань", який одночасно є очільником створеної агресором "федерації профспілок лнр".

"За вказівкою Москви він зобов’язував голів профспілкових організацій агітувати робітників місцевих підприємств за підтримку "приєднання" регіону до складу Росії", - додали в СБУ.

Ще одна зловмисниця координувала роботу незаконних "виборчкомів" у захоплених містах Антрацитівського району Луганської області.

Крім того, вона особисто закликала місцевих жителів взяти участь у "референдумі" та "проголосувати" на користь Кремля.

Наразі цим та іншим фігурантам слідчі Служби безпеки повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Загалом СБУ встановила особи вже понад 90 організаторів "референдуму" в Луганській області. Наразі зловмисники перебувають на тимчасово окупованій частині сходу України.