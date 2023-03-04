В Украине сообщили о подозрении "депутатам народного совета ЛНР". В списке 27 предателей

СБУ разоблачила и сообщила о подозрении так называемым "депутатам народного совета ЛНР". Речь идет о 27 изменниках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"В результате следственных действий 27 "депутатам народного совета" террористической организации "ЛНР" сообщено о подозрении в преступлениях против Украины. В сентябре прошлого года они проголосовали за так называемый "закон о референдуме по вхождению в состав России на правах субъекта РФ", - говорится в сообщении.

После этого "чиновники" публично призвали местных жителей к участию в фейковом плебисците. В частности, по данным следствия, в коллаборационной деятельности подозревается "депутат" нескольких "созывов", который одновременно является руководителем созданной агрессором "федерации профсоюзов ЛНР".

"По указанию Москвы он обязывал глав профсоюзных организаций агитировать рабочих местных предприятий за поддержку "присоединения" региона к составу России", - добавили в СБУ.

Еще одна злоумышленница координировала работу незаконных "избиркомов" в захваченных городах Антрацитовского района Луганской области.

Кроме того, она лично призвала местных жителей принять участие в "референдуме" и проголосовать в пользу Кремля.

Этим и другим фигурантам следователи Службы безопасности сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

В общей сложности СБУ установила личности уже более 90 организаторов "референдума" в Луганской области. В настоящее время злоумышленники находятся на временно оккупированной части востока Украины.