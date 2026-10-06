Графіки відключення світла повернулися: якими будуть обмеження 6 жовтня

Через російські обстріли з 15:00 до кінця доби в частині регіонів вимикатимуть світло за графіками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укренерго.
Через російські удари по енергетичних об'єктах на ранок з'явилися нові знеструмлення у Харківській, Сумській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.
Аварійні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. Енергетики кажуть, що роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути світло всім споживачам.
Обладнання пошкоджене обстрілами, тому його треба захистити від перевантаження. Через це у частині регіонів для промисловості обмежать потужність. Усім категоріям споживачів вимикатимуть світло погодинно - обсягом до 1 черги.
Дізнатися про графік за своєю адресою можна на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.
Поки діють обмеження, просять економити електроенергію. Коли світло з'являється за графіком, не варто вмикати одразу кілька потужних приладів.
Ситуація в енергетиці може змінюватись протягом дня.
Нагадаємо, Росія, ймовірно, почала цьогорічну кампанію ударів по енергетиці раніше, ніж зазвичай.
В Інституті вивчення війни вважають, що Москва хоче завдати якомога більшої шкоди, поки Україна не посилила захист від нових російських балістичних ракет і реактивних дронів.
Як повідомляло РБК-Україна, за даними The New York Times, Росія готує наймасштабнішу за всю війну атаку на українську енергетику.
У плані йдеться про удари до 1000 ракет, дронів і бомб по електростанціях, підстанціях та об'єктах водопостачання, а також про спробу зупинити три діючі атомні електростанції.