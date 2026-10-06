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Графики отключения света вернулись: какими будут ограничения 6 октября

11:07 06.10.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: в каких областях уже есть обесточивание после атак (Getty Images)

Из-за российских обстрелов с 15:00 до конца суток в части регионов будут выключать свет по графикам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго.

Из-за российских ударов по энергетическим объектам на утро появились новые обесточения в Харьковской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Аварийные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности. Энергетики говорят, что делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет всем потребителям.

Какие ограничения будут действовать с 15:00

Оборудование повреждено обстрелами, поэтому его нужно защитить от перегрузки. Поэтому в части регионов для промышленности ограничат мощность. Всем категориям потребителей будут выключать свет почасово - объемом до 1 очереди.

Узнать график по своему адресу можно на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Пока действуют ограничения, просят экономить электроэнергию. Когда свет появляется по графику, не следует включать сразу несколько мощных приборов.

Ситуация в энергетике может изменяться в течение дня.

Напомним, Россия, вероятно, начала кампанию ударов по энергетике раньше обычного.

В Институте изучения войны считают, что Москва хочет нанести как можно больший вред, пока Украина не усилила защиту от новых российских баллистических ракет и реактивных дронов.

Как сообщало РБК-Украина, по данным The New York Times, Россия готовит самую масштабную за всю войну атаку на украинскую энергетику.

В плане речь идет об ударах до 1000 ракет, дронов и бомб по электростанциям, подстанциям и объектам водоснабжения, а также попытке остановить три действующие атомные электростанции.

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