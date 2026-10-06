Графики отключения света вернулись: какими будут ограничения 6 октября

Из-за российских обстрелов с 15:00 до конца суток в части регионов будут выключать свет по графикам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго.
Из-за российских ударов по энергетическим объектам на утро появились новые обесточения в Харьковской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях.
Аварийные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности. Энергетики говорят, что делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет всем потребителям.
Оборудование повреждено обстрелами, поэтому его нужно защитить от перегрузки. Поэтому в части регионов для промышленности ограничат мощность. Всем категориям потребителей будут выключать свет почасово - объемом до 1 очереди.
Узнать график по своему адресу можно на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.
Пока действуют ограничения, просят экономить электроэнергию. Когда свет появляется по графику, не следует включать сразу несколько мощных приборов.
Ситуация в энергетике может изменяться в течение дня.
Напомним, Россия, вероятно, начала кампанию ударов по энергетике раньше обычного.
В Институте изучения войны считают, что Москва хочет нанести как можно больший вред, пока Украина не усилила защиту от новых российских баллистических ракет и реактивных дронов.
Как сообщало РБК-Украина, по данным The New York Times, Россия готовит самую масштабную за всю войну атаку на украинскую энергетику.
В плане речь идет об ударах до 1000 ракет, дронов и бомб по электростанциям, подстанциям и объектам водоснабжения, а также попытке остановить три действующие атомные электростанции.