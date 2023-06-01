Україні потрібно більше систем Patriot, - прем’єр Нідерландів

Україні потрібно більше зенітно-ракетних комплексів Patriot для боротьби проти російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте після прибуття на саміт Європейської політичної спільноти.

Він зазначив, що на саміті будуть обговорювати посилення протиповітряної оборони України, в тому числі передачу нових систем Patriot.

"Високо на порядку денному сьогодні буде військова підтримка (України. - ред.). F-16, системи Patriot. Україна потребує більше їх. Тож ми будемо працювати над розширенням коаліції Patriot", - сказав Рютте.

Саміт Європейського політичного співтовариства

Сьогодні у столиці Молдови Кишиневі проходить другий саміт Європейської політичної спільноти. У ньому візьмуть участь 50 президентів, прем'єрів та високопоставлених європейських чиновників.

На саміт вже приїхав президент України Володимир Зеленський. На ньому глава української держави хоче порушити такі теми, як розвиток коаліції винищувачів та створення коаліції ППО Patriot, а також українську формулу миру та вступ нашої країни до ЄС та НАТО.

Системи Patriot для України

Міжнародні союзники передали Україні декілька комплексів ЗРК Patriot. Вони вже проявили свою ефективність у захисті неба від російських атак. Так, Patriot здатні збивати аеробалістичні та балістичні ракети, що раніше було не під сили українській ППО.

Зазначимо, що у травні Росія знову почала активно атакувати територію України. При цьому загарбники ведуть комбіновані атаки ракетами різних типів та дронами.

Лише цієї вночі росіяни атакували Київ 10 ракетами з ОТРК "Іскандер", усі вони були збиті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.