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Україні потрібно більше ресурсів, щоб повернути всі території, - голова військового комітету ЄС

Україна, Четвер 24 серпня 2023 08:30
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Україні потрібно більше ресурсів, щоб повернути всі території, - голова військового комітету ЄС Фото: Україні потрібно більше ресурсів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Україні необхідно більше військових ресурсів, щоб повернути собі будь-які всі території, втрачені у війні з Росією.

Про це заявив голова Військового комітету ЄС Роберт Брігер в інтерв'ю Die Welt, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

"Залишається під питанням, чи можна поновити повний суверенітет України за допомогою наявних ресурсів", - сказав Брігер.

Що стосується контрнаступу України, який триває з червня, Брігер заявив, що "обережно чекатиме на прорив українських сил через російські лінії оборони".

Кількість бригад, які є у розпорядженні Києва для наступу, невелика. З іншого боку, Росія мала місяці на те, щоб створити щільні і добре укріплені оборонні лінії".

Нинішню ситуацію глава комітету ЄС з військових справ вважає війною на виснаження, переможця в якій визначити поки що не можна.

"Хотілося б, щоб ця війна закінчилася воєнним успіхом України, але дати такий прогноз не можна", - сказав Брігер.

На його думку, Росія здатна вести війну в Україні "ще дуже тривалий час", а військові можливості Москви не сильно постраждали від санкцій Заходу.

"До того ж, Росія має величезну масу зброї та гігантські потенційні резерви особового складу", - говорить генерал, вказуючи, що в цих сферах Москва має явну перевагу перед Києвом.

Комітет Євросоюзу у військових справах – це найвищий військовий орган Європейського Союзу, в якому засідають начальники генштабів усіх країн – членів ЄС.

Контрнаступ ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ на півдні України розпочався на початку червня. З того часу звільнено близько десяти населених пунктів. В останні дні було деокуповано важливі Урожайне та Роботине.

Як заявив президент України Володимир Зеленський, щільне мінування фронту ускладнює контрнаступ. "Мені військові доповідають таку тенденцію: ми постійно рухаємося вперед. Так, потроху, але напрямок правильний", - заявив президент.

У серпні 2023 року абсолютна більшість українців продовжує демонструвати неготовність до компромісів із агресором для припинення війни. На територіальні поступки Москві заради припинення війни готові піти менш як 5% українців.

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