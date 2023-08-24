Украине нужно больше ресурсов, чтобы вернуть все территории, - глава военного комитета ЕС

Украине необходимо больше военных ресурсов, чтобы т вернуть себе какие-либо все территории, утраченные в войне с Россией.

Об этом заявил председатель Военного комитета ЕС Роберт Бригер в интервью Die Welt, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

"Остается под вопросом, можно ли восстановить полный суверенитет Украины с помощью имеющихся ресурсов", - сказал Бригер.

Что касается контрнаступления Украины, которое продолжается с июня, Бригер заявил, что будет "осторожно ожидать прорыва украинских сил через российские линии обороны".

Количество бригад, имеющихся в распоряжении Киева для наступления, невелико. С другой стороны, у России были месяцы на то, чтобы создать плотные и хорошо укрепленные оборонительные линии".

Нынешнюю ситуацию глава комитета ЕС по военным делам считает войной на истощение, победителя в которой определить пока нельзя.

"Хотелось бы, чтобы эта война окончилась военным успехом Украины, но дать такой прогноз нельзя", - сказал Бригер.

По его мнению, Россия способна вести войну в Украине "еще очень продолжительное время", а военные возможности Москвы не сильно пострадали от санкций Запада.

"К тому же, Россия обладает огромной массой оружия и гигантскими потенциальными резервами личного состава", - говорит генерал, указывая, что в этих сферах Москва имеет явное преимущество перед Киевом.

Комитет Евросоюза по военным делам - это высший военный орган Европейского Союза, в котором заседают начальники генштабов всех стран - членов ЕС.

Контрнаступление ВСУ

Контрнаступление ВСУ на юге Украины началось в начале июня. С тех пор освобождены около десяти населенных пунктов. В последние дни были деоккупированы важные Урожайное и Работино.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, плотное минирование фронта затрудняет контрнаступление. "Мне военные докладывают такую тенденцию: мы постоянно движемся вперед. Да, понемногу, но направление правильное", - заявил президент.

В августе 2023 года абсолютное большинство украинцев продолжает демонстрировать неготовность к компромиссам с агрессором для прекращения войны. На территориальные уступки Москве ради прекращения войны готовы пойти менее 5% украинцев.