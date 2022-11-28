UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україні потрібна сучасна ПРО. Рада готує заяву щодо енергетичного тероризму РФ

Фото: Рада закликає парнерів надати Україні ПРО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Верховна рада готує звернення із закликом надати Україні ефективні засоби для боротьби з російськими ракетами. Відповідний документ вже внесли у парламент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови №8230.

Парламентарі готують заяву щодо енергетичного тероризму Росії, яка за останні півтора місяця завдала декілька масованих атак по інфраструктурі України.

Звернення буде направлено до ООН, парламентів і урядів її держав-членів, ЄС, Рада Європи, інших міжнародних організацій та міжпарламентських асамблей.

Рада хоче закликати союзників та партнерів України прискорити надання сучасних систем ПРО, обладнання для відновлення безперебійного енергопостачання лікарень, шкіл та житлових будинків, які знеструмлені внаслідок енергетичного тероризму РФ.

Крім того, парламент має намір закликати держави засудити дії Росії та визнати їх геноцидом українського народу, а саму РФ визнати державою-спонсором тероризму.

Нагадаємо, що парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом та закликала створити спеціальний міжнародний трибунал.

Крім того, в Європейському парламенті погодили текст резолюції про визнання Росії спонсором тероризму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПРОВерховна радаВійна Росії проти Україниракетный удар