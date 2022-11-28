Украине нужна современная ПРО. Рада готовит заявление по энергетическому терроризму РФ

Парламентарии готовят заявление по энергетическому терроризму России, которая за последние полтора месяца нанесло несколько массированных атак по инфраструктуре Украины.

Обращение будет направлено в ООН, парламенты и правительства ее государств-членов, ЕС, Совет Европы, другие международные организации и межпарламентские ассамблеи.

Рада хочет призвать союзников и партнеров Украины ускорить предоставление современных систем ПРО, оборудования для возобновления бесперебойного энергоснабжения больниц, школ и жилых домов, обесточенных в результате энергетического терроризма РФ.

Кроме того, парламент намерен призвать страны осудить действия России и признать их геноцидом украинского народа, а саму РФ признать государством-спонсором терроризма.