ua en ru
Пт, 23 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україні потрібна допомога Заходу, щоб наростити виробництво зброї, - Зеленський

П'ятниця 23 лютого 2024 05:03
UA EN RU
Україні потрібна допомога Заходу, щоб наростити виробництво зброї, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерій Савицький

Без допомоги Заходу Україна не зможе не лише підтримувати свою оборону, а й зміцнити економіку та стабільність, що, в свою чергу, може дозволити країні знову нарощувати виробництво власної зброї.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на FOX News.

Глава держави зазначив, що Києву потрібна "потужна зброя, зброя великої дальності, ракети великої дальності та артилерія".

"Мова не про типи, а про виробництво. Збільшувати його кожен день, так, і протиповітряна оборона, щоб захистити людей, щоб дати можливість, економіка, щоб збільшити його, значить, дати можливість безпекової ситуації", - сказав Зеленський.

Проблеми з фіндопомогою США для України

13 лютого Сенат США затвердив законопроект про фінансову допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню на 95 млрд доларів. Зокрема, на військову допомогу для України в пакеті передбачені понад 61 млрд доларів.

Для набуття документом чинності, надалі його ще має схвалити Палата представників США та підписати президент Джо Байден.

Однак 16 лютого спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився поставити законопроект на голосування. Конгресмени пішли на канікули до 28 лютого.

Президент Байден закликав Палату терміново схвалити законопроект, оскільки в України зростає дефіцит боєприпасів для ведення бойових дій на фронті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський зустрівся з іноземними послами і назвав три задачі на 2024 рік
Зеленський зустрівся з іноземними послами і назвав три задачі на 2024 рік
DAILY
Курс на 39. Куди і чому рухається долар в Україні
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 39. Куди і чому рухається долар в Україні