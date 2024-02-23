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Украине нужна помощь Запада, чтобы нарастить производство оружия, - Зеленский

Пятница 23 февраля 2024 05:03
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Украине нужна помощь Запада, чтобы нарастить производство оружия, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерий Савицкий

Без помощи Запада Украина не сможет не только поддерживать свою оборону, но и укрепить экономику и стабильность, что, в свою очередь, может позволить стране снова наращивать производство собственного оружия.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на FOX News.

Глава государства отметил, что Киеву необходимо "мощное оружие, оружие большой дальности, ракеты большой дальности и артиллерия".

"Речь не о типах, а о производстве. Увеличивать его каждый день, да, и противовоздушная оборона, чтобы защитить людей, чтобы дать возможность, экономика, чтобы увеличить его, значит, дать возможность обезопасить ситуацию", - сказал Зеленский.

Проблемы с финпомощью США для Украины

13 февраля Сенат США утвердил законопроект о финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95 млрд долларов. В частности, на военную помощь для Украины в пакете предусмотрено более 61 млрд долларов.

Для вступления документа в силу, в дальнейшем его еще должна одобрить Палата представителей США и подписать президент Джо Байден.

Однако 16 февраля спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался поставить законопроект на голосование. Конгрессмены ушли на каникулы до 28 февраля.

Президент Байден призвал Палату срочно одобрить законопроект, поскольку у Украины растет дефицит боеприпасов для ведения боевых действий на фронте.

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