Україні потрібен повноцінний повітряний щит, щоб перемогти ракетний терор РФ, - Зеленський

"Ми вже показали, що можемо збивати навіть ті російські ракети, якими терористи особливо хвалилися. Завдяки допомозі партнерів і наданим Україні системам ППО наші захисники неба врятували тисячі життів", - заявив він.

Зеленський додав, що захисту всієї території України - міст і громад - потрібно більше систем протиповітряної оборони.

"Світ не повинен звикнути до російського терору - потрібно перемогти терор. І це можливо!" - зазначив президент.

Нічні обстріли Одеси

Після виходу зі "зернової угоди" Росія протягом останніх декількох днів тероризує південь України нічними обстрілами.

Однак в ніч на 23 липня російські окупанти здійснили чергову комбіновану атаку по Одесі й області із застосуванням крилатих ракет типу "Онікс", Х-22 та "Калібр". Внаслідок обстрілу були пошкоджені цивільні об'єкти, житлові будинки.

В результаті обстрілів загинула одна людина, ще 22 - отримали поранення.

Також під час цієї атаки було пошкоджено Спасо-Преображенський собор. Детальніше про наслідки - у матеріалі РБК-Україна.

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