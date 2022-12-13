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Україні потрібен імпорт електроенергії з ЄС до завершення опалювального сезону, - Зеленський

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Вівторок 13 грудня 2022 12:20
Україні потрібен імпорт електроенергії з ЄС до завершення опалювального сезону, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна потребує імпорту електроенергії з країн Європейського Союзу щонайменше до завершення поточного опалювального сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-виступ президента Володимира Зеленського під час міжнародної конференції про допомогу Україні майбутньої зими.

"Як мінімум до завершення цього опалювального сезону ми потребуємо аварійної підтримки з боку європейської енергосистеми, тобто постачання електрики з країн Євросоюзу в Україну обсягом до 2 ГВт", - сказав він.

За його словами, аби це стало можливим, необхідне рішення євромережі операторів систем передачі електрики збільшити імпортну потужність.

Президент зазначив, що така підтримка постачання електрики може коштувати близько 800 млн євро в поточних цінах.

"Це суттєво, але суттєво менше, ніж може коштувати нам усім блекаут в Україні", - додав він.

Зеленський також додав, що нашій країні потрібні трансформатори, обладнання для відновлення високовольтних мереж, а також газотурбінні та газопоршневі енергоблоки.

Нагадаємо, за словами Зеленського, що Росія намагається спровокувати блекаут в Україні, щоб показати цим нібито "поразку Європи".

При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що Україна готується до різних сценаріїв проходження зимового періоду, включно з блекаутом.

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Володимир Зеленський Електроенергія
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