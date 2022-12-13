Украине нужен импорт электроэнергии из ЕС до завершения отопительного сезона, - Зеленский

Украина нуждается в импорте электроэнергии из стран Европейского Союза как минимум до завершения текущего отопительного сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-выступление президента Владимира Зеленского во время международной конференции о помощи Украине предстоящей зимой.

"Как минимум до завершения этого отопительного сезона мы нуждаемся в аварийной поддержке со стороны европейской энергосистемы, то есть поставки электричества из стран Евросоюза в Украину объемом до 2 ГВт", - сказал он.

По его словам, чтобы это стало возможным, необходимо решение евросети операторов систем передачи электричества увеличить импортную мощность.

Президент отметил, что такая поддержка поставок электричества может стоить около 800 млн евро в текущих ценах.

"Это существенно, но значительно меньше, чем может стоить нам всем блекаут в Украине", - добавил он.

Зеленский также добавил, что нашей стране нужны трансформаторы, оборудование для восстановления высоковольтных сетей, а также газотурбинные и газопоршневые энергоблоки.

Напомним, по словам Зеленского, Россия пытается спровоцировать блекаут в Украине, чтобы показать этим якобы "поражение Европы".

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что Украина готовится к разным сценариям прохождения зимнего периода, включая блекаут.

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