В Україні потеплішає, в низці областей попереджають про туман й ожеледь: погода на сьогодні

Сьогодні, 31 січня, очікується, що повітря в Україні прогріється близько до +6. Водночас в низці регіонів попереджають про ожеледь й туман.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
Згідно з даними гідрометцентру, на території України очікується невелика хмарність, втім, без опадів. Зокрема вночі й вранці у південних областях та в Криму місцями туман, а у більшості західних та північно-східних областей - ожеледь.
Зазначається, що вітер південно-західний, 3-8 м/с.
Температура:
Фото: погода на 31 січня (meteo.gov.ua)
Погода в Києві та області
"Невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.", - пише пресслужба.
Очікується, що температура в Київській області вночі коливатиметься від -6 до -1, а вдень від +1 до +6. Тим часом у Києві вночі від -4 до -2, а вдень - від +3 до +5.
Сніголавинна ситуація
Помірна сніголавинна небезпека очікується 30-31 січня на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.
Фото: Сніголавинна ситуація 31 січня (facebook.com/lavyny.official)
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