В Украине потеплеет, в ряде областей предупреждают о тумане и гололеде: погода на сегодня

Сегодня, 31 января, ожидается, что воздух в Украине прогреется около +6. В то же время в ряде регионов предупреждают о гололеде и тумане.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.
Согласно данным гидрометцентра, на территории Украины ожидается небольшая облачность, впрочем, без осадков. В частности ночью и утром в южных областях и в Крыму местами туман, а в большинстве западных и северо-восточных областей - гололед.
Отмечается, что ветер юго-западный, 3-8 м/с.
Температура:
Фото: погода на 31 января (meteo.gov.ua)
Погода в Киеве и области
"Небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с", - пишет пресс-служба.
Ожидается, что температура в Киевской области ночью будет колебаться от -6 до -1, а днем от +1 до +6. Тем временем в Киеве ночью от -4 до -2, а днем - от +3 до +5.
Снеголавинная ситуация
Умеренная снеголавинная опасность ожидается 30-31 января на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.
Фото: Снежная ситуация 31 января (facebook.com/lavyny.official)
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