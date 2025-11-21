В Україні потепління й дощі: чого чекати від погоди сьогодні

Сьогодні погода в Україні буде формуватися під впливом атмосферних фронтів. За даними синоптиків, у більшості областей вдень очікуються помірні дощі. На крайньому заході країни можливий мокрий сніг. Без істотних опадів залишиться лише південно-східна частина України.

Вночі та вранці, за винятком півдня країни, прогнозуються тумани, які погіршуватимуть видимість на дорогах.

Вітер змінюватиме напрямок: на більшій території країни він буде південно-східним, у західних регіонах - з переходом на північно-західний. Швидкість становитиме 7–12 м/с.

Температура повітря по Україні суттєво різнитиметься. На заході вночі очікується близько 0°, удень +2…+7°. У північних та Вінницькій областях вночі +1…+6°, вдень +5…+10°.

На решті території країни вночі +6…+11°, удень +13…+18°, у Криму до +21°.

Погода в Києві і області

Окрема ситуація очікується в Києві та області. Тут прогнозується хмарна погода, вночі місцями слабкий, а вдень - помірний дощ. Вночі та вранці утримуватиметься туман, що знижуватиме видимість до 200-500 метрів.

Температура по області вночі становитиме +1…+6°, удень +5…+10°. У столиці вночі очікується +2…+4°, удень +6…+8°.

Крім того, в регіоні оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища жовтого рівня. Туман може ускладнювати рух транспорту та створювати додаткові ризики для водіїв і пішоходів.