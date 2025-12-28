В Україні поступово повертають світло після обстрілів: скільки абонентів досі без електрики

"Вночі ворог продовжив атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури у кількох регіонах України. Ремонтні бригади працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання", - повідомили в Міненерго.

У Києві поступово відновлюється електропостачання споживачам, знеструмленим через ворожі обстріли. Правий берег міста вже повернувся до графіків відключень, на лівому - продовжують діяти аварійні відключення світла.

У Київській області без світла все ще понад 19 тисяч споживачів. Там наразі також діють аварійні відключення електроенергії.

Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру без світла залишаються понад 20 тисяч абонентів на Чернігівщині.

У решті регіонів застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

"На жаль, Росія нанесла суттєвих ушкоджень енергетичній інфраструктурі регіону. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілів. Роботи тривають цілодобово", - додали у відомстві.

За інформацією ДТЕК, станом на ранок ще понад 10 тисяч родин Вишгородського району Київської області залишаються без світла. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілів.

Також важка ситуація в Бориспільському та Броварському районах, де звичні графіки не діють.

"Намагаємося сьогодні подавати електрику з інтервалами: 3 години зі світлом, 6 - без", - уточнили у ДТЕК.