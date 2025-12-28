В Украине постепенно возвращают свет после обстрелов: сколько абонентов до сих пор без электричества

"Ночью враг продолжил атаки на объекты энергетической инфраструктуры в нескольких регионах Украины. Ремонтные бригады работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное оборудование", - сообщили в Минэнерго.

В Киеве постепенно восстанавливается электроснабжение потребителей, обесточенных из-за вражеских обстрелов. Правый берег города уже вернулся к графикам отключений, на левом - продолжают действовать аварийные отключения света.

В Киевской области без света все еще более 19 тысяч потребителей. Там сейчас также действуют аварийные отключения электроэнергии.

Из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру без света остаются более 20 тысяч абонентов на Черниговщине.

В остальных регионах применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

"К сожалению, Россия нанесла существенные повреждения энергетической инфраструктуре региона. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия обстрелов. Работы продолжаются круглосуточно", - добавили в ведомстве.

По информации ДТЭК, по состоянию на утро еще более 10 тысяч семей Вышгородского района Киевской области остаются без света. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия обстрелов.

Также тяжелая ситуация в Бориспольском и Броварском районах, где привычные графики не действуют.

"Стараемся сегодня подавать электричество с интервалами: 3 часа со светом, 6 - без", - уточнили в ДТЭК.