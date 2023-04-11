В Україні посилять заходи безпеки під час святкувань Великодня

"Саме під час святкувань і відзначення Великодня в обов’язковому порядку будуть наближені екіпажі патрульної поліції, Національної поліції до місць проведення богослужінь та місць зібрання вірян. І фактично будуть підвищені заходи безпеки, моніторинг ситуації", - пояснив Білошицький.

За словами першого заступника начальника департаменту патрульної поліції, також будуть діяти спеціальні моніторингові тимчасові центри для запобігання правопорушень й утримування безпекової ситуації.

Водночас комендантська година в ніч Великодня діятиме без змін. До заходів, які відбуваються під час обмежень віряни можуть долучитись онлайн.

"Потрібно пам’ятати, що ворог підступний і навіть в цю ніч може вдатися до будь-яких дій", - додав Білошицький.