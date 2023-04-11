В Украине усилят меры безопасности во время празднований Пасхи

Во время Пасхи к местам проведения богослужений и собрания верующих будут приближены экипажи полиции.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова первого заместителя начальника департамента патрульной полиции Украины Алексея Белошицкого в эфире телемарафона.
"Именно во время празднования Пасхи в обязательном порядке будут приближены экипажи патрульной полиции, Национальной полиции к местам проведения богослужений и местам собрания верующих. И фактически будут повышенные меры безопасности, мониторинг ситуации", - пояснил Билошицкий.
По словам первого заместителя начальника департамента патрульной полиции, также будут действовать специальные мониторинговые временные центры для предотвращения правонарушений и удерживания ситуации безопасности.
В то же время комендантский час в ночь Пасхи будет действовать без изменений. К мероприятиям, которые происходят во время ограничений верующие могут приобщиться онлайн.
"Нужно помнить, что враг коварен и даже в эту ночь может прибегнуть к любым действиям", - добавил Билошицкий.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в этом году в Украине не будет отменен комендантский час на Пасху. В то же время агентство описывало ситуацию с ограничением в регионах.
По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, россияне могут попытаться нанести массированный удар на Пасху, в связи с чем необходимо быть готовыми в любое время.
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