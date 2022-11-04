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В Україні посилять захист об'єктів критичної інфраструктури: подробиці

Фото: В Україні посилять захист об'єктів критичної інфраструктури (t me zsuwar)
Автор: Дмитро Браславський

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що вносить низку змін до деяких законів щодо формування та реалізації державної політики у сфері захисту критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Згідно з документом, Держспецзв’язку виконуватиме функції уповноваженого органу з питань захисту критичної інфраструктури України.

"Вже триває робота над створенням переліку обʼєктів критичної інфраструктури. Також буде сформовано та наповнено реєстр об’єктів критичної інформаційної інфраструктури", - заявив голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь.

За його словами, це дасть можливість проаналізувати рівень їхньої захищеності та посилити стійкість там, де необхідно, ефективніше виявляти загрози та запобігати їм, забезпечувати постійний і надійний захист таких об’єктів. Щиголь додає, що служба має всі необхідні інструменти, технічну базу та достатній кадровий потенціал для ефективного виконання покладених на неї нових завдань.

Служба має забезпечити системну роботу у сфері захисту обʼєктів критичної інфраструктури та об’єктів критичної інформаційної інфраструктури. Відповідно до закону, Держспецзв’язку здійснюватиме повноваження уповноваженого органу з питань захисту критичної інфраструктури України під час дії воєнного стану, а також протягом 12 місяців після його припинення чи скасування.

Нагадаємо, що атаки Росії на об'єкти енергетичної інфраструктури в Україні - це акти терору. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн впевнена, що це воєнні злочини.

Раніше повідомлялось, що російська армія із серпня зазнає невдач на полі бою в Україні. За даними британської розвідки, через це у Москві вирішили завдавати ударів по цивільних об'єктах.

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