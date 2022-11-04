В Украине усилят защиту объектов критической инфраструктуры: подробности

Согласно документу, Госспецсвязи будет выполнять функции уполномоченного органа по защите критической инфраструктуры Украины.

"Уже идет работа над созданием перечня объектов критической инфраструктуры. Также будет сформирован и наполнен реестр объектов критической информационной инфраструктуры", - заявил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.

По его словам, это позволит проанализировать уровень их защищенности и усилить устойчивость там, где необходимо, более эффективно выявлять угрозы и предотвращать их, обеспечивать постоянную и надежную защиту таких объектов. Щиголь добавляет, что у службы есть все необходимые инструменты, техническая база и достаточный кадровый потенциал для эффективного выполнения возложенных на нее новых задач.

Служба должна обеспечить системную работу по защите объектов критической инфраструктуры и объектов критической информационной инфраструктуры. Согласно закону, Госспецсвязи будет осуществлять полномочия уполномоченного органа по защите критической инфраструктуры Украины во время действия военного положения, а также в течение 12 месяцев после его прекращения или отмены.