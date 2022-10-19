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Глава Єврокомісії назвала військовими злочинами атаки на інфраструктуру України

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Брюссель, Середа 19 жовтня 2022 10:29
Глава Єврокомісії назвала військовими злочинами атаки на інфраструктуру України Фото: президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Атаки Росії на об'єкти енергетичної інфраструктури в Україні - це акти терору. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн впевнена, що це військові злочини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Урсули фон дер Ляєн у Європарламенті.

Як зазначила фон дер Ляєн, "атаки Росії на громадянську інфраструктуру, особливо електроенергетику, є військовими злочинами".

"Відключення чоловіків, жінок, дітей від води, електрики та опалення з настанням зими - це акти найчистішого терору. І ми маємо називати це так", - сказала вона.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що від російських терактів постраждала третина електростанцій в Україні .

Нагадаємо, російська армія із серпня зазнає невдач на полі бою в Україні. За даними британської розвідки, через це у Москві вирішили завдавати ударів по цивільних об'єктах.

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