Глава Єврокомісії назвала військовими злочинами атаки на інфраструктуру України

Як зазначила фон дер Ляєн, "атаки Росії на громадянську інфраструктуру, особливо електроенергетику, є військовими злочинами".

"Відключення чоловіків, жінок, дітей від води, електрики та опалення з настанням зими - це акти найчистішого терору. І ми маємо називати це так", - сказала вона.

Russia's attacks проти civilian infrastructure, особливо electricity, є war crimes.



Cutting off men, women, children of water, electricity and heating with winter coming - є acts of pure terror.



And we have to call it as such. https://t.co/3WY743k1iH