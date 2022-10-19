Глава Єврокомісії назвала військовими злочинами атаки на інфраструктуру України

Атаки Росії на об'єкти енергетичної інфраструктури в Україні - це акти терору. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн впевнена, що це військові злочини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Урсули фон дер Ляєн у Європарламенті.

Russia's attacks проти civilian infrastructure, особливо electricity, є war crimes. Cutting off men, women, children of water, electricity and heating with winter coming - є acts of pure terror. And we have to call it as such. https://t.co/3WY743k1iH

"Відключення чоловіків, жінок, дітей від води, електрики та опалення з настанням зими - це акти найчистішого терору. І ми маємо називати це так", - сказала вона.

Як зазначила фон дер Ляєн, "атаки Росії на громадянську інфраструктуру, особливо електроенергетику, є військовими злочинами".

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що від російських терактів постраждала третина електростанцій в Україні .

Нагадаємо, російська армія із серпня зазнає невдач на полі бою в Україні. За даними британської розвідки, через це у Москві вирішили завдавати ударів по цивільних об'єктах.

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