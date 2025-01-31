В Україні посилять підтримку прифронтових регіонів: що таке "громада-форпост"

За словами Шмигаля, в Україні з'явиться таке поняття, як "громада-форпост". Це громади, які розташовані в 100-кілометровій зоні від лінії зіткнення, а також від кордону з Росією та Білоруссю.

"Мета цього проекту - залучити якомога більше тилових громад до підтримки громад-форпостів", - заявив Шмигаль.

Він пояснив, що це можна буде зробити через укладання спеціальних угод, за якими буде надаватися гуманітарна, соціальна, медична, логістична, фінансова та інша допомога.

"Це важливий крок для демонстрації нашої єдності та взаємодопомоги. Це те, що робить нас сильнішими", - сказав прем'єр.