В Україні посилять підтримку прифронтових регіонів: що таке "громада-форпост"

В Україні цього року було сформовано Національну обʼєднуючу платформу згуртованих громад "Пліч-о-пліч". Буде запущено експериментальний проект щодо посилення співпраці між громадами.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За словами Шмигаля, в Україні з'явиться таке поняття, як "громада-форпост". Це громади, які розташовані в 100-кілометровій зоні від лінії зіткнення, а також від кордону з Росією та Білоруссю.
"Мета цього проекту - залучити якомога більше тилових громад до підтримки громад-форпостів", - заявив Шмигаль.
Він пояснив, що це можна буде зробити через укладання спеціальних угод, за якими буде надаватися гуманітарна, соціальна, медична, логістична, фінансова та інша допомога.
"Це важливий крок для демонстрації нашої єдності та взаємодопомоги. Це те, що робить нас сильнішими", - сказав прем'єр.
Нагадаємо, заступник начальника управління інженерних військ Командування Сил підтримки ЗСУ полковник Володимир Гусар заявив, що наразі в Україні немає проблем у питанні будівництва фортифікаційних споруд.
Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що до виконання завдань з будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд залучені 21 обласна військова адміністрація та підрядні організації.
Також раніше Шмигаль заявляв, що в Україні буде модернізовано механізм приймання, обліку та обслуговування фортифікацій на прифронтових територіях.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.