В Украине усилят поддержку прифронтовых регионов: что такое "громада-форпост"

В Украине в этом году была сформирована Национальная объединяющая платформа сплоченных общин "Бок о бок". Будет запущен экспериментальный проект по усилению сотрудничества между общинами.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По словам Шмыгаля, в Украине появится такое понятие, как "громада-форпост". Это громады, которые расположены в 100-километровой зоне от линии соприкосновения, а также от границы с Россией и Беларусью.
"Цель этого проекта - привлечь как можно больше тыловых общин к поддержке общин-форпостов", - заявил Шмыгаль.
Он пояснил, что это можно будет сделать через заключение специальных соглашений, по которым будет предоставляться гуманитарная, социальная, медицинская, логистическая, финансовая и другая помощь.
"Это важный шаг для демонстрации нашего единства и взаимопомощи. Это то, что делает нас сильнее", - сказал премьер.
Напомним, заместитель начальника управления инженерных войск Командования Сил поддержки ВСУ полковник Владимир Гусар заявил, что сейчас в Украине нет проблем в вопросе строительства фортификационных сооружений.
В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что к выполнению задач по строительству военных инженерно-технических и фортификационных сооружений привлечены 21 областная военная администрация и подрядные организации.
Также ранее Шмыгаль заявлял, что в Украине будет модернизирован механизм приемки, учета и обслуживания фортификаций на прифронтовых территориях.
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