В Украине усилят поддержку прифронтовых регионов: что такое "громада-форпост"

По словам Шмыгаля, в Украине появится такое понятие, как "громада-форпост". Это громады, которые расположены в 100-километровой зоне от линии соприкосновения, а также от границы с Россией и Беларусью.

"Цель этого проекта - привлечь как можно больше тыловых общин к поддержке общин-форпостов", - заявил Шмыгаль.

Он пояснил, что это можно будет сделать через заключение специальных соглашений, по которым будет предоставляться гуманитарная, социальная, медицинская, логистическая, финансовая и другая помощь.

"Это важный шаг для демонстрации нашего единства и взаимопомощи. Это то, что делает нас сильнее", - сказал премьер.