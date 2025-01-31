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В Украине усилят поддержку прифронтовых регионов: что такое "громада-форпост"

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (kmu_gov.ua)
Автор: Наталья Кава

В Украине в этом году была сформирована Национальная объединяющая платформа сплоченных общин "Бок о бок". Будет запущен экспериментальный проект по усилению сотрудничества между общинами.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, в Украине появится такое понятие, как "громада-форпост". Это громады, которые расположены в 100-километровой зоне от линии соприкосновения, а также от границы с Россией и Беларусью.

"Цель этого проекта - привлечь как можно больше тыловых общин к поддержке общин-форпостов", - заявил Шмыгаль.

Он пояснил, что это можно будет сделать через заключение специальных соглашений, по которым будет предоставляться гуманитарная, социальная, медицинская, логистическая, финансовая и другая помощь.

"Это важный шаг для демонстрации нашего единства и взаимопомощи. Это то, что делает нас сильнее", - сказал премьер.

Строительство фортификаций в Украине

Напомним, заместитель начальника управления инженерных войск Командования Сил поддержки ВСУ полковник Владимир Гусар заявил, что сейчас в Украине нет проблем в вопросе строительства фортификационных сооружений.

В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что к выполнению задач по строительству военных инженерно-технических и фортификационных сооружений привлечены 21 областная военная администрация и подрядные организации.

Также ранее Шмыгаль заявлял, что в Украине будет модернизирован механизм приемки, учета и обслуживания фортификаций на прифронтовых территориях.

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