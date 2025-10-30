В Україні посилили вимоги до грального бізнесу: що змінилося

Нові вимоги для грального бізнесу

Нагадаємо, про те, що Мінцифри пропонує обмежити витрати та час на азартні ігри, стало відомо минулого тижня.

Зокрема, йдеться про те, що в гральних закладах казино та залах гральних автоматів гравцям буде заборонено витрачати понад 20% свого середньомісячного доходу протягом одного дня.

Для азартних ігор в інтернеті, включно з онлайн-казино та онлайн-покером, ліміт буде ще суворішим - не більш як 15% середньомісячного доходу на день.