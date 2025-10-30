В Украине ужесточили требования к игорному бизнесу: что изменилось

Новые требования для игорного бизнеса

Напомним, о том, что Минцифры предлагает ограничить расходы и время на азартные игры, стало известно на прошлой неделе.

В частности, речь о том, что в игорных заведениях казино и залах игровых автоматов игрокам будет запрещено тратить более 20% своего среднемесячного дохода в течение одного дня.

Для азартных игр в интернете, включая онлайн-казино и онлайн-покер, лимит будет еще строже - не более 15% среднемесячного дохода в день.