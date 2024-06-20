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РФ завдала нові удари по енергетиці, є пошкодження у чотирьох областях України, - Укренерго

Четвер 20 червня 2024 07:10
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РФ завдала нові удари по енергетиці, є пошкодження у чотирьох областях України, - Укренерго Фото: російські дрони атакують Україну (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 20 червня Росія завдала новий масований удар по енергетиці України. Ворожі БпЛА пошкодили обладнання у чотирьох регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Укренерго.

"Сьогодні вночі російські БпЛА завдали нового масованого удару по об'єктах цивільної енергетичної інфраструктури України", - йдеться в повідомленні.

Станом на 06:10, пошкоджено обладнання на об'єктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях. Наслідки наразі уточнюються.

РФ завдала нові удари по енергетиці, є пошкодження у чотирьох областях України, - Укренерго

Нагадаємо, що пожежу на нафтобазі "Азовпродукт" в Азові Ростовської області не можуть загасити вже другий день. Подія виникла після атаки дронів Служби безпеки України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, безпілотники атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї Росії. Атака на завод розпочалася близько 2:30.

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