В Україні попередили про продовження підвищення рівня води в низці регіонів

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку українського гідрометеорологічного центру.

З 28 квітня по 1 травня, утримуватиметься затоплення заплавних територій, понижених ділянок у ряді населених пунктів на Кременчуцькому водосховищі у Черкаській області - 3 рівень небезпеки.

З 28 квітня по 1 травня на Верхньому Дніпрі утримуватимуться високі рівні води з тенденцією зниження на 1-10 см за добу. Зокрема зберігатиметься затоплення заплави, порушення транспортного сполучення, обтоплення та відрізання від основних шляхів сполучення, а також затопленням окремих населених пунктів в ряді прирічкових сіл у Чернігівському районі Чернігівської області - 2 рівень небезпеки.

З 28 квітня по 1 травня на ділянці Десни Чернігів-Літки продовжуватиметься підвищення рівнів води водопілля з добовою інтенсивністю 2-7 см з подальшим затопленням понижених ділянок заплави вздовж ділянки Десни Чернігів-Морівськ та частковим затопленням територій міського пляжу у місті Чернігів, садово-дачної забудови, доріг на заплаві.

"На Десні вище Чернігова рівні води знижуватимуться на 2-10 см за добу з поступовим зменшенням та збереженням затоплення заплави, територій ряду сіл, обтоплення їх водою, порушення транспортного сполучення з прирічковими населеними пунктами у Новгород-Сіверському, Корюківському, Чернігівському районах Чернігівської області", - пише пресслужба.

З 28 квітня по 1 травня - утримуватиметься затоплення заплавних територій, понижених ділянок у ряді населених пунктів на Кременчуцькому, Кам'янському, Дніпровському та Каховському водосховищах у Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях - 2 рівень небезпеки.

З 28 квітня по 1 травня на річку Дніпро у Києві Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області утримуватиметься затоплення заплавних територій та часткове затоплення низьких прирічкових територій - 1 рівень небезпеки.

З 28 по 30 квітня через випадіння значних дощів, на річках суббасейну Сіверського Дінця та річках Приазов’я очікується підвищення рівнів води на 0,3-0,6 м за добу. Зокрема попереджають про можливий вихід води на понижені ділянки заплави окремих річок у Харківській, Луганській та Донецькій областях - 1 рівень небезпеки.