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В Украине предупредили о продолжении повышения уровня воды в ряде регионов

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Пятница 28 апреля 2023 16:47
В Украине предупредили о продолжении повышения уровня воды в ряде регионов Фото: в Украине предупредили о продолжении повышения уровня воды в ряде регионов (Виталий Носач, РБК-Украина))
Автор: Сергей Пышкин

В течение следующих нескольких дней в ряде регионов будет продолжаться повышение уровней воды.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу украинского гидрометеорологического центра.

С 28 апреля по 1 мая, будет удерживаться затопление пойменных территорий, пониженных участков в ряде населенных пунктов на Кременчугском водохранилище в Черкасской области - 3 уровень опасности.

С 28 апреля по 1 мая на Верхнем Днепре будут удерживаться высокие уровни воды с тенденцией снижения на 1-10 см в сутки. В частности будет сохраняться затопление поймы, нарушение транспортного сообщения, обтопление и отрезание от основных путей сообщения, а также затопление отдельных населенных пунктов в ряде приречных сел в Черниговском районе Черниговской области - 2 уровень опасности.

С 28 апреля по 1 мая на участке Десны Чернигов-Литки будет продолжаться повышение уровней воды половодья с суточной интенсивностью 2-7 см с последующим затоплением пониженных участков поймы вдоль участка Десны Чернигов-Моровск и частичным затоплением территорий городского пляжа в городе Чернигов, садово-дачной застройки, дорог на пойме.

"На Десне выше Чернигова уровни воды будут снижаться на 2-10 см в сутки с постепенным уменьшением и сохранением затопления поймы, территорий ряда сел, обтопления их водой, нарушение транспортного сообщения с приречными населенными пунктами в Новгород-Северском, Корюковском, Черниговском районах Черниговской области", - пишет пресс-служба.

С 28 апреля по 1 мая - будет удерживаться затопление пойменных территорий, пониженных участков в ряде населенных пунктов на Кременчугском, Каменском, Днепровском и Каховском водохранилищах в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях - 2 уровень опасности.

С 28 апреля по 1 мая на реке Днепр в Киеве Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет удерживаться затопление пойменных территорий и частичное затопление низких приречных территорий - 1 уровень опасности.

С 28 по 30 апреля из-за выпадения значительных дождей, на реках суббассейна Северского Донца и реках Приазовья ожидается повышение уровней воды на 0,3 -0,6 м в сутки. В частности предупреждают о возможном выходе воды на пониженные участки поймы отдельных рек в Харьковской, Луганской и Донецкой областях - 1 уровень опасности.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что синоптики в Киеве прогнозируют вторую волну подтоплений в конце апреля - начале мая.

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