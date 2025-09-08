В Україні попередили про можливі відключення світла восени: що радять зробити вже зараз

Генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко закликав українців та бізнес підготуватися до можливих відключень електроенергії восени. Однак він наголосив, що зараз ситуація контрольована.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сергія Коваленка.
За його словами, осінь є доволі тривожною порою для енергетиків і важко спрогнозувати, якою вона буде цьогоріч. Енергетики мають досвід і знають, що потрібно робити у випадку атак. Він закликав не панікувати, але подбати заздалегідь деякі речі:
За словами Коваленка, українцям варто мати:
Компанія Yasno рекомендує підприємствам:
Коваленко підкреслив, що наразі відключень світла немає, енергосистема збалансована та працює стабільно. Водночас він наголосив, що атаки на критичну інфраструктуру передбачити неможливо, тому краще бути готовими до різних сценаріїв.
"Ніхто не говорить про блекаут. Сподіваємось, що восени всі ці заходи не знадобляться, але краще бути готовими і не використати їх, ніж навпаки", - заявив керівник Yasno.
Раніше РБК-Україна писало, що Росія може відновити масовані удари по українській енергетиці, а Путін уже готує для цього інформаційне прикриття. Як заявив керівник ЦПД Андрій Коваленко, глава Кремля бреше, ніби РФ "ніколи не била по енергетиці", щоб виправдати майбутній терор проти цивільної інфраструктури.
Нагадаємо, РФ постійно обстрілює території України, внаслідок чого багато населених пунктів залишаються без світла. Енергетики намагаються оперативно вирішувати проблеми, однак це не завжди вдається через безпекову ситуацію.