В Україні попередили про можливі відключення світла восени: що радять зробити вже зараз

Що рекомендують населенню

За його словами, осінь є доволі тривожною порою для енергетиків і важко спрогнозувати, якою вона буде цьогоріч. Енергетики мають досвід і знають, що потрібно робити у випадку атак. Він закликав не панікувати, але подбати заздалегідь деякі речі:

За словами Коваленка, українцям варто мати:

пауербанки та ліхтарики, перевірити їхню справність;

заряджені гаджети та резервні батареї;

запас питної води та продуктів, які не псуються;

план дій на випадок тривалої відсутності електроенергії.

Що радять бізнесу

Компанія Yasno рекомендує підприємствам:

перевірити генератори та системи резервного живлення;

за потреби встановити джерела безперебійного живлення (ДБЖ);

провести технічний огляд обладнання.

Зараз ситуація контрольована

Коваленко підкреслив, що наразі відключень світла немає, енергосистема збалансована та працює стабільно. Водночас він наголосив, що атаки на критичну інфраструктуру передбачити неможливо, тому краще бути готовими до різних сценаріїв.

"Ніхто не говорить про блекаут. Сподіваємось, що восени всі ці заходи не знадобляться, але краще бути готовими і не використати їх, ніж навпаки", - заявив керівник Yasno.