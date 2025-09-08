В Украине предупредили о возможных отключениях света осенью: что советуют сделать уже сейчас

Генеральный директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко призвал украинцев и бизнес подготовиться к возможным отключениям электроэнергии осенью. Однако он подчеркнул, что сейчас ситуация контролируемая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сергея Коваленко.
По его словам, осень является довольно тревожной порой для энергетиков и трудно спрогнозировать, какой она будет в этом году. Энергетики имеют опыт и знают, что нужно делать в случае атак. Он призвал не паниковать, но позаботиться заранее о некоторых вещах:
По словам Коваленко, украинцам стоит иметь:
Компания Yasno рекомендует предприятиям:
Коваленко подчеркнул, что сейчас отключений света нет, энергосистема сбалансирована и работает стабильно. В то же время он подчеркнул, что атаки на критическую инфраструктуру предсказать невозможно, поэтому лучше быть готовыми к различным сценариям.
"Никто не говорит о блэкауте. Надеемся, что осенью все эти меры не понадобятся, но лучше быть готовыми и не использовать их, чем наоборот", - заявил руководитель Yasno.
Ранее РБК-Украина писало, что Россия может возобновить массированные удары по украинской энергетике, а Путин уже готовит для этого информационное прикрытие. Как заявил руководитель ЦПИ Андрей Коваленко, глава Кремля врет, будто РФ "никогда не била по энергетике", чтобы оправдать будущий террор против гражданской инфраструктуры.
Напомним, РФ постоянно обстреливает территории Украины, в результате чего многие населенные пункты остаются без света. Энергетики пытаются оперативно решать проблемы, однако это не всегда удается из-за ситуации с безопасностью.